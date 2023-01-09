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НОВОСТИ

Кулеба заявил, что ни одна из стран Запада не предоставила Украине достаточно помощи

18:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что ни одна из западных стран не предоставила Киеву достаточно помощи.

«Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно», — написал он в понедельник в соцсети.

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