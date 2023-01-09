18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о зверствах ВСУ в отношении освобожденных из украинского плена военных ЛНР, что тяжело сказалось на их здоровье.

«За новогодние праздники из украинских застенков в рамках обменов 31 декабря и 8 января было освобождено 65 военнослужащих ЛНР. Зверства нацистов и постоянное морально-психологическое давление тяжело сказались на здоровье наших ребят. Защитники доставлены в Москву, где столичные врачи и психологи оказывают бойцам необходимую помощь», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Пасечник добавил, что военные в ближайшее время вернутся домой. В республике они продолжат лечение.