Пасечник заявил о зверствах ВСУ в отношении освобожденных из украинского плена военных ЛНР
18:40 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о зверствах ВСУ в отношении освобожденных из украинского плена военных ЛНР, что тяжело сказалось на их здоровье.
«За новогодние праздники из украинских застенков в рамках обменов 31 декабря и 8 января было освобождено 65 военнослужащих ЛНР. Зверства нацистов и постоянное морально-психологическое давление тяжело сказались на здоровье наших ребят. Защитники доставлены в Москву, где столичные врачи и психологи оказывают бойцам необходимую помощь», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.
Пасечник добавил, что военные в ближайшее время вернутся домой. В республике они продолжат лечение.
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