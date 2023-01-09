Талибы разрешили девочкам до шестого класса включительно продолжить обучение в школах — ТВ
19:20 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) разрешило ученицам шестого класса и младше продолжить обучение в школах. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо министерства образования во временном правительстве талибов.
Согласно письму, «ученицы младших классов смогут возобновить занятия в школах и на образовательных курсах». К работе также будут допущены преподавательницы, которые работали в младшей школе и были отстранены от работы в конце декабря. Одним из условий возобновления занятий для девочек является «обязательное ношение ученицами и учительницами хиджаба в соответствии с нормами шариата».
Кроме того, в письме указывается, что решение о закрытии школ для учащихся младших классов было принято по инициативе местных властей, а не в соответствии с указанием министерства.
Сами талибы пока не прокомментировали содержание данного документа.
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