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Талибы разрешили девочкам до шестого класса включительно продолжить обучение в школах — ТВ

19:20 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) разрешило ученицам шестого класса и младше продолжить обучение в школах. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо министерства образования во временном правительстве талибов.

Согласно письму, «ученицы младших классов смогут возобновить занятия в школах и на образовательных курсах». К работе также будут допущены преподавательницы, которые работали в младшей школе и были отстранены от работы в конце декабря. Одним из условий возобновления занятий для девочек является «обязательное ношение ученицами и учительницами хиджаба в соответствии с нормами шариата».

Кроме того, в письме указывается, что решение о закрытии школ для учащихся младших классов было принято по инициативе местных властей, а не в соответствии с указанием министерства.

Сами талибы пока не прокомментировали содержание данного документа.

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