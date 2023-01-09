Любой срочник может подписать контракт — Песков об идее разрешить призывникам идти в СВО

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие срочной службы и так имеют возможность подписать контракт, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону СВО.

«Любой срочник при желании может подписать контракт», — сказал ТАСС представитель Кремля.