Размещение ядерного оружия в Швеции не актуально — генсек НАТО
20:40 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не может заставить Швецию разместить у себя ядерное оружие. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в опубликованном в понедельник интервью газете «Дагенс нюхетер».
«Это (размещение ядерного оружия — прим. ТАСС) не актуально. Если когда-нибудь возникнет необходимость, решать будет Швеция, — сказал он. — У НАТО нет власти или мандата на то, чтобы навязывать какие-либо системы вооружений другим странам».
На вопрос о том, могут ли США заставить Швецию разместить такое оружие, Столтенберг ответил: «Нет, Швеция — независимая суверенная нация, которая решает сама. Членство в НАТО никоим образом не меняет право и возможности Швеции сказать „нет“ размещению ядерного оружия».
НОВОСТИ
- 21:20 09.01.2023
- Белый дом не ожидает сокращения в 2023 году средств на помощь Киеву
- 20:00 09.01.2023
- Любой срочник может подписать контракт — Песков об идее разрешить призывникам идти в СВО
- 19:20 09.01.2023
- Талибы разрешили девочкам до шестого класса включительно продолжить обучение в школах — ТВ
- 18:40 09.01.2023
- Пасечник заявил о зверствах ВСУ в отношении освобожденных из украинского плена военных ЛНР
- 18:00 09.01.2023
- Кулеба заявил, что ни одна из стран Запада не предоставила Украине достаточно помощи
- 17:32 09.01.2023
- Экс-премьер Италии Проди считает кризис на Украине хуже Карибского
- 17:12 09.01.2023
- Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО, предварительно, двое погибли
- 17:00 09.01.2023
- ВС России уничтожили две РЛС американской системы AN/TPQ-50 в ДНР
- 16:32 09.01.2023
- Число проверок бизнеса снизилось в 4 раза по сравнению с 2019 годом — Григоренко
- 16:17 09.01.2023
- Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать