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НОВОСТИ

Размещение ядерного оружия в Швеции не актуально — генсек НАТО

20:40 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не может заставить Швецию разместить у себя ядерное оружие. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в опубликованном в понедельник интервью газете «Дагенс нюхетер».

«Это (размещение ядерного оружия — прим. ТАСС) не актуально. Если когда-нибудь возникнет необходимость, решать будет Швеция, — сказал он. — У НАТО нет власти или мандата на то, чтобы навязывать какие-либо системы вооружений другим странам».

На вопрос о том, могут ли США заставить Швецию разместить такое оружие, Столтенберг ответил: «Нет, Швеция — независимая суверенная нация, которая решает сама. Членство в НАТО никоим образом не меняет право и возможности Швеции сказать „нет“ размещению ядерного оружия».

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