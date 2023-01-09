Белый дом не ожидает сокращения в 2023 году средств на помощь Киеву

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация не ожидает в текущем году какого-либо сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Украине, в том числе военной. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов пресс-пула Белого дома, которые сопровождают хозяина Белого дома в поездке в Мексику на встречу с руководством этой страны и Канады.

«В прошлом году мы запросили в рамках объединенного законопроекта 37 млрд долларов, поскольку думали, что столько нам будет нужно до конца финансового года», — отметил он, говоря о средствах, которые администрация запрашивала у американских законодателей на поддержку Украины. «Конгресс фактически увеличил эту сумму до 45 млрд долларов. Это те средства, которые были ассигнованы. Это те средства, которые мы начинаем выделять. И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали», — подчеркнул Салливан, отвечая на вопрос о том, могут ли республиканцы в Конгрессе ограничить оказание помощи Украине.

Как подчеркнул помощник Байдена, администрация США «точно располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года как путем предоставления помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, так и путем оказания экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики».