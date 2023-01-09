Экс-министр обороны Израиля призвал к протестам, заявив о риске гражданской войны в стране
22:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер израильского оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутат Кнессета (парламент) Бени Ганц, до недавних пор возглавлявший Минобороны страны, призвал в понедельник своих сторонников выходить на уличные протесты против нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. По мнению Ганца, существует риск эскалации напряженности в обществе до уровня «братоубийственной войны», и ответственность за это несет Нетаньяху.
«Пришло время массово выходить на демонстрации, пришло время всколыхнуть всю страну», — написал он у себя в «Твиттере», выступив против юридической реформы, которую намерено провести новое правительство во главе с Нетаньяху.
Предложенная реформа предполагает, в частности, ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление правительству контроля над отбором судей. Эти планы сразу вызвали ожесточенные протесты со стороны оппозиции, 7 января противники нового кабмина уже провели первый массовый митинг в центре Тель-Авива.
По оценке Ганца, Нетаньяху «хочет воспользоваться временным большинством и разжечь борьбу и ненависть» внутри израильского общества, разрушая существующую систему сдержек и противовесов. Политик считает, что речь идет о попытке «государственного переворота» со стороны ультраконсервативных сил, и против этого, уверен Ганц, выступает большинство израильтян.
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