Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачей
09:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно после того, как ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne («Лончеруан») американской компании Virgin Orbit («Верджин орбит») не смогла вывести аппараты на орбиту. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении Virgin Orbit.
«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию», — сказано в заявлении компании в «Твиттере». Virgin Orbit добавила, что удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne.
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