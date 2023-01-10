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Мощнейшая вспышка на Солнце произошла 9 января

09:05 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощная вспышка на Солнце самого высокого класса X произошла 9 января, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ) в понедельник.

«9 января в 21:50 мск в группе пятен 3184 (на Солнце) зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении ИПГ.

Институт также сообщает, что 9 января на Солнце ученые зафиксировали несколько вспышек более низкого класса М.

Согласно данным ИПГ, мощнейшая вспышка на Солнце класса X 9 января стала уже третьей по счету с начала 2023 года, две подобного класса вспышки ученые зафиксировали 6 января.

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