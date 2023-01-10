Российская нефть продавалась по $38 за баррель - Bloomberg

09:20 Источник: РБК

Российская нефть Urals торговалась в пятницу, 6 января, на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. Агентство связывает это с тем, что эмбарго ЕС и ограничение цены на российское сырье сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

По данным Argus, Urals продавалась в пятницу за $37,80 за баррель в порту Приморск. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель. РБК