0
0
42
НОВОСТИ

Российская нефть продавалась по $38 за баррель - Bloomberg

09:20 10.01.2023 Источник: РБК

Российская нефть Urals торговалась в пятницу, 6 января, на уровне около $38 за баррель — ниже введенного ЕС и странами G7 потолка цен на нефть из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. Агентство связывает это с тем, что эмбарго ЕС и ограничение цены на российское сырье сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

По данным Argus, Urals продавалась в пятницу за $37,80 за баррель в порту Приморск. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.01.2023
Спикер Палаты представителей США выразил обеспокоенность ситуацией с документами Байдена
0
60
09:05 10.01.2023
Мощнейшая вспышка на Солнце произошла 9 января
0
127
09:00 10.01.2023
Первый запуск космических спутников с территории Британии завершился неудачей
0
112
22:40 09.01.2023
Эмбарго на нефтепродукты из РФ ведет к подорожанию топлива в Европе — СМИ
0
642
22:00 09.01.2023
Экс-министр обороны Израиля призвал к протестам, заявив о риске гражданской войны в стране
0
654
21:20 09.01.2023
Белый дом не ожидает сокращения в 2023 году средств на помощь Киеву
0
602
20:40 09.01.2023
Размещение ядерного оружия в Швеции не актуально — генсек НАТО
0
598
20:00 09.01.2023
Любой срочник может подписать контракт — Песков об идее разрешить призывникам идти в СВО
0
653
19:20 09.01.2023
Талибы разрешили девочкам до шестого класса включительно продолжить обучение в школах — ТВ
0
603
18:40 09.01.2023
Пасечник заявил о зверствах ВСУ в отношении освобожденных из украинского плена военных ЛНР
0
709

Возврат к списку