Спикер Палаты представителей США выразил обеспокоенность ситуацией с документами Байдена

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти в понедельник назвал вызывающей серьезное беспокойство ситуацию с обнаружением секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра.

Конгрессмен напомнил об аналогичной ситуации с экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом, которая стала поводом для проведения обысков в его поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). «У него [Байдена] были эти секретные документы. А что он говорил про другого президента, у которого были секретные документы?» — возмутился Маккарти, отвечая на вопросы журналистов в Конгрессе. Ранее Байден, комментируя обыски в поместье Трампа, называл хранение республиканцем официальных документов «совершенно безответственным» поведением.

По словам спикера Палаты представителей, обнаружение секретных документов Байдена в здании аналитического центра «вызывает очень большое беспокойство».

Комментируя замечание одной из журналисток о том, что адвокаты Байдена сами сообщили об обнаружении секретных документов, Маккарти усомнился в том, что это в корне меняет ситуацию. «Да, действительно? Они просто взяли и нашли их спустя столько лет», — иронично возразил он.