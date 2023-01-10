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Трамп надеется, что ФБР обыщет собственность Байдена в свете истории с документами

10:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп задался вопросом о том, когда сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обыщут жилую собственность американского лидера Джо Байдена и Белый дом в связи с ситуацией с обнаружением секретных документов времен вице-президентства Байдена в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра.

«Когда ФБР проведет обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы совершенно точно не были рассекречены», — написал Трамп в своей социальной сети «Трус соушал» в понедельник.

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