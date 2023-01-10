РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовой потолок по нефти — Минэнерго

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовые ограничения по нефти в любом виде, сообщило Минэнерго РФ.

«Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — говорится в сообщении министерства.