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НОВОСТИ

РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовой потолок по нефти — Минэнерго

11:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовые ограничения по нефти в любом виде, сообщило Минэнерго РФ.

«Опубликованный в декабре указ президента запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно. Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — говорится в сообщении министерства.

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