России важно иметь такие ВС, чтобы у ее противников не было даже мысли воевать — Патрушев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул важность наличия у РФ современных вооруженных сил и спецслужб с учетом нынешних реалий.

«Нам в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами», — сказал он в интервью aif.ru.