Патрушев заявил о корпоративном следе во всех четырех убийствах президентов США
11:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпоративный след можно проследить во всех убийствах американских президентов. Такое мнение в интервью aif.ru высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом», — заявил он в интервью, опубликованном во вторник.
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