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НОВОСТИ

Патрушев заявил о корпоративном следе во всех четырех убийствах президентов США

11:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпоративный след можно проследить во всех убийствах американских президентов. Такое мнение в интервью aif.ru высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом», — заявил он в интервью, опубликованном во вторник.

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