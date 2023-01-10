Сбер в декабре установил рекорд по выдаче ипотеки
11:18 10.01.2023
В декабре 2022 года Сбер выдал рекордный объем ипотеки, превысив максимальные показатели марта 2022 года. В конце месяца рекордным оказался и показатель ипотечных выдач в день: 29 декабря количество сделок впервые превысило 6100 (из них по «Господдержке» – 1900).
Аналитики Домклик связывают ускорение выдачи ипотеки с ожидаемыми изменениями условий господдержки с 2023 года. По данным сервиса недвижимости, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 млрд руб., на первичное – 141 млрд, на индивидуальное жилищное строительство – более 17 млрд. Больше всего ипотечных кредитов по итогам декабря взяли жители Москвы (на 50 млрд руб.), Московской области (34 млрд), Санкт-Петербурга (25 млрд), Краснодарского края (23 млрд) и Тюменской области (20 млрд).
В базе Домклик содержатся более 2 млн объявлений, каждый день появляется более 29 тыс. новых, ежемесячно его посещают более 13 млн пользователей. С помощью сервиса можно в режиме онлайн подобрать недвижимость, рассчитать условия, подробнее ознакомиться с условиями программ и подать заявку на ипотеку.
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