В декабре россияне взяли в Сбере рекордный объем потребкредитов

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Рекордный в 2022 году объем потребительского кредитования зафиксирован в Сбере в декабре. В последнем месяце года банк выдал кредитов на любые цели на 238 млрд руб. Повышенный интерес к займам сохранялся вплоть до боя курантов: даже 31 декабря, в нерабочий день, россияне взяли потребкредиты на 3,3 млрд руб.

Предыдущий рекорд ежемесячных выдач был установлен в ноябре. По мнению экспертов, высокие показатели вызваны тем, что 10 ноября Сбер улучшил параметры кредита. Теперь он выдается с кешбэком бонусами СберСпасибо в размере 1,5% от ставки для подписчиков СберПрайм+, причем ставка в первый месяц составляет всего 4,5%. Меньше чем за два месяца такой кредит получили более 350 тыс. человек, а Сбер уже вернул им 75 млн руб. бонусами.

«Потребительские кредиты Сбера самые популярные в стране, спрос на них стабильно высок, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – К тому же до конца января у нас действуют специальные условия кредитования: ставка 4,5% в первый месяц и кешбэк 1,5% ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+. Так что если вам необходимы заемные средства, январь – удачный месяц, чтобы их получить. Подать заявку на кредит или рефинансировать другие кредиты можно в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут. Приходить в офис для оформления кредита или его погашения, даже досрочного, не нужно».

Всего по итогам 2022 года портфель потребительских кредитов в Сбере достиг 3,4 трлн руб., а число заемщиков составило 12,8 млн человек.