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Генерал-полковник Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск РФ — источники

13:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили ТАСС источники, близкие к военному ведомству.

В 2017 году Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа. До конца октября 2022 года он также командовал группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции на Украине.

«Генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России», — подтвердил собеседник агентства. В свою очередь другой источник уточнил, что назначение его состоялось в конце 2022 года. Ранее о назначении Лапина сообщил РБК. Официально военное ведомство и другие государственные структуры о назначении Лапина не сообщали.

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