Четырех мужчин, пропавших в Горном Алтае в новогодние праздники, нашли живыми

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавших на снегоходах 2 января в Усть-Коксинском районе Республики Алтай четырех мужчин нашли живыми. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

«Найдены. Все живы», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поисковой группе, следовавшей по маршруту потерявшихся, удалось связаться с ними по радиостанции и выяснить, что все они живы, здоровы, в медицинской помощи не нуждаются, находятся в охотничьей избушке. «В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации граждан. Спасателям осталось проторить до их места нахождения дорогу, протяженностью 2-3 километра», — уточнили в ГУ МЧС. Позднее поисковой группе удалось добраться до избушки, в которой находились мужчины. После заправки их снегоходов топливом все отправятся домой по проложенной поисковиками дороге.

2 января четверо мужчин уехали кататься на снегоходах и не вернулись. Информация об этом поступила спасателям только 8 января. Как сообщили в ГУ МЧС, до этого местными жителями предпринималась попытка поисков в данной местности на снегоходе, но из-за высокого и рыхлого снежного покрова проехать не удалось.