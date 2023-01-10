Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю
13:20 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за последнюю неделю снизился на 52%. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.
«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тыс. человек», — говорится в сообщении.
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