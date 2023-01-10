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НОВОСТИ

В Кремле предупредили о последствиях для стран, которые поддержат конфискацию активов РФ

14:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права. Они будут иметь последствия для любых стран, которые попытаются поддержать эту идею, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте не предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой идеей», — сказал он.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Эстония планирует представить к концу января план конфискации российских активов.

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