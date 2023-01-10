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Производство стали на Украине за год сократилось более чем на 70%

14:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские металлургические предприятия в 2022 году сократили выплавку стали более чем на 70% по сравнению с 2021 годом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба отраслевого объединения «Укрметаллургпром».

По данным объединения, за прошлый год металлурги Украины выплавили 6,26 млн тонн стали, что на 70,7% меньше показателя 2021 года.

Кроме того, в годовом измерении на 69,8% упало производство чугуна — до 6,39 млн тонн, а производство проката снизилось на 72%, составив 5,35 млн тонн.

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