Путин назвал особенно важным контроль за ценами
15:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контроль за ценами в текущей ситуации является особенно важной задачей, сказал президент России Владимир Путин во вторник во время встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.
«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал глава государства. Он при этом отметил, что на данный момент инфляция держится в определенных рамках: «Она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению».
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает итоговый показатель инфляции в 2022 году в районе 12%, а в 2023 году ее снижение до 5,5%.
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