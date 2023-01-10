Путин назвал особенно важным контроль за ценами

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль за ценами в текущей ситуации является особенно важной задачей, сказал президент России Владимир Путин во вторник во время встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал глава государства. Он при этом отметил, что на данный момент инфляция держится в определенных рамках: «Она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ ожидает итоговый показатель инфляции в 2022 году в районе 12%, а в 2023 году ее снижение до 5,5%.