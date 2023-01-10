Клиенты Сбера с начала года подали более 8,5 тысяч заявок на получение льготной ипотеки

15:20

За первые 9 дней января Сбер принял почти 3,8 тыс. заявок на получение ипотеки по программе «Господдержка» на общую сумму 16,3 млрд руб. и свыше 4,6 тыс. заявок по «Семейной ипотеке» на 20,2 млрд руб. Такие данные представил сервис недвижимости Домклик.

По данным аналитиков, наиболее востребованными льготные программы оказались в Московской области. На покупку жилья по программе «Господдержка» жители региона запросили почти 2 млрд руб., а по «Семейной ипотеке» – 2,5 млрд руб.

В тройку регионов-лидеров по общему объему запрашиваемых сумм также вошли Москва (2,2 млрд руб. на «Господдержку» и 2,3 млрд руб. на «Семейную ипотеку») и Краснодарский край (1,2 млрд руб. на «Господдержку» и 1,2 млрд руб. на «Семейную ипотеку»).

Ранее правительство РФ продлило действие программы «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%. Минимальная ставка в Сбере составляет 7,3% годовых на строительство дома и 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.

Изменилась и «Семейная ипотека»: с января получить жилищный кредит Сбера по льготной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребенок с инвалидностью. Оформить «Семейную ипотеку» в Сбере можно по ставке от 5,3% (на строительство жилого дома) и от 5,7% годовых (на покупку жилого дома или квартиры в новостройке).