Армения не критикует миротворцев РФ, но обеспокоена их деятельностью — Пашинян
16:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, а высказывает обеспокоенность по поводу их деятельности в зоне, за которую они несут ответственность. Об этом глава армянского правительства сказал во вторник в ходе пресс-конференции.
«Мы не критикуем российских миротворцев, а высказываем обеспокоенность по поводу их деятельности, и эта обеспокоенность имеет давние корни. Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны», — заявил Пашинян.
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