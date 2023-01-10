Армения не критикует миротворцев РФ, но обеспокоена их деятельностью — Пашинян

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев, а высказывает обеспокоенность по поводу их деятельности в зоне, за которую они несут ответственность. Об этом глава армянского правительства сказал во вторник в ходе пресс-конференции.

«Мы не критикуем российских миротворцев, а высказываем обеспокоенность по поводу их деятельности, и эта обеспокоенность имеет давние корни. Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны», — заявил Пашинян.