ЕС и НАТО сталкиваются не только с российской угрозой, но и китайской — глава Еврокомиссии
16:12 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз и НАТО не только сталкиваются с угрозой со стороны России, но и видят вызов своей безопасности со стороны Китая. Об этом заявила во вторник лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и ЕС.
«Безопасность Европы поставлена под сомнение и находится под угрозой. <…> Российские угрозы и вызовы самые непосредственные, но не единственные. Мы также являемся свидетелями того, как Китай все чаще пытается изменить международный порядок в своих интересах, поэтому мы должны укрепить нашу собственную устойчивость, и с помощью этой новой совместной декларации мы также выводим наше партнерство на новый уровень», — отметила глава Еврокомиссии.
Новости
- 17:12 10.01.2023
- G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты — Reuters
- 17:00 10.01.2023
- Дефицит бюджета РФ в 2022 году составил 2,3% ВВП — Силуанов
- 16:32 10.01.2023
- Митрополиту Винницкой епархии УПЦ грозит до 8 лет заключения «за поддержку РФ»
- 16:00 10.01.2023
- Армения не критикует миротворцев РФ, но обеспокоена их деятельностью — Пашинян
- 15:32 10.01.2023
- Более 9 млн человек приехали в Польшу с Украины с 24 февраля 2022 года, 7,2 млн уехали
- 15:20 10.01.2023
- Клиенты Сбера с начала года подали более 8,5 тысяч заявок на получение льготной ипотеки
- 15:12 10.01.2023
- НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине — Столтенберг
- 15:00 10.01.2023
- Путин назвал особенно важным контроль за ценами
- 14:32 10.01.2023
- Производство стали на Украине за год сократилось более чем на 70%
- 14:12 10.01.2023
- Песков не подтвердил, что Медведев в Турции провел переговоры с Волкером и Нуланд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать