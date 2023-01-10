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НОВОСТИ

ЕС и НАТО сталкиваются не только с российской угрозой, но и китайской — глава Еврокомиссии

16:12 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и НАТО не только сталкиваются с угрозой со стороны России, но и видят вызов своей безопасности со стороны Китая. Об этом заявила во вторник лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и ЕС.

«Безопасность Европы поставлена под сомнение и находится под угрозой. <…> Российские угрозы и вызовы самые непосредственные, но не единственные. Мы также являемся свидетелями того, как Китай все чаще пытается изменить международный порядок в своих интересах, поэтому мы должны укрепить нашу собственную устойчивость, и с помощью этой новой совместной декларации мы также выводим наше партнерство на новый уровень», — отметила глава Еврокомиссии.

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