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Митрополиту Винницкой епархии УПЦ грозит до 8 лет заключения «за поддержку РФ»

16:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд материалы дела против митрополита Винницкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ), который якобы поддержал сторону РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом во вторник сообщили в спецслужбе.

«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины главы епархии УПЦ в Винницкой области, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. Обвинительный акт направлен в суд. По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания — до 8 лет лишения свободы», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как утверждают в ведомстве, митрополит распространял среди верующих «пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины». СБУ предъявила священнику обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса.

В спецслужбе не уточнили имя митрополита. По данным издания «Клименко тайм», речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, у которого прошли обыски в ноябре 2022 года. Как сообщали ранее украинские СМИ, после того, как СБУ выдвинула обвинение в разжигании розни, он попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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