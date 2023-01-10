Дефицит бюджета РФ в 2022 году составил 2,3% ВВП — Силуанов
17:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составил 2,3% ВВП. Об этом в ходе заседания правительства заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«<…> Дефицит [бюджета] составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Но, если учитывать те средства, которые мы компенсировали государством внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, если вычесть эти средства из объема расходов, то дефицит составил 1,8% ВВП. То есть менее 2% [ВВП] — как мы планировали», — сказал Силуанов.
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