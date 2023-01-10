G7 намерена установить разные лимиты цен на российские нефтепродукты — Reuters

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя G7.

По его данным, в феврале Группа семи планирует установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один — для продуктов, торгуемых с премией, а другой — для тех, что торгуется со скидкой.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.