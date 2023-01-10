Польского чиновника уволили за разговор президента Дуды с пранкерами из РФ — СМИ
18:00 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Бюро международной политики канцелярии польского лидера Петр Гиллерт лишился работы из-за состоявшегося в ноябре прошлого года разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили ему от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила во вторник польская радиостанция Эр-эм-эф (RMF) со ссылкой на свои источники.
По данным радиостанции, Гиллерт был уволен, так как именно он отвечал за международные контакты Дуды и допустил разговор с пранкерами.
Разговор Дуды с российскими пранкерами состоялся после падения на востоке республики ракеты украинских ПВО. Как сообщили в канцелярии Дуды, президент по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу.
На кадрах опубликованной на страницах пранкеров в социальных сетях видеозаписи мнимый Макрон интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. В ответ польский лидер сказал, что проявляет крайнюю осторожность, не обвиняет россиян и стремится избежать войны с Россией.
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