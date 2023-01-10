Оппоненты РФ модернизируют советский Т-72 для Киева, надо действовать быстрее — Медведев

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противники РФ модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должна действовать быстрее и эффективнее. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

«Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания — это производство, ремонт и поставки танков. Задача эта, действительно, актуальная. Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72», — сказал политик. «Подчеркиваю: не каких-то иностранных танков, а Т-72 для того, чтобы их поставлять на Украину из советского наследия, то есть по сути наши противники занимаются тем же самым и мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — добавил Медведев.