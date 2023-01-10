Захарова посоветовала Зеленскому и Тихановской не забывать биографию «слитого» США Гуайдо

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской держать на рабочем столе биографию «слитого» Вашингтоном лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Захарова напомнила, что «весь прошлый год Хуана Гуайдо потихоньку сливали». «Даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов. И вот свершилось: Гуайдо больше даже и не марионетка, а просто никто», — написала дипломат во вторник в своем телеграм-канале.

Как отметила Захарова, «американцы сейчас пытаются через радикальную оппозицию делать вид, что борьба продолжается, но что-то никто на роль нового лжепрезидента не стремится». «Коллективно наскребли в „лидеры“ неких трех дам, но даже проплаченные СМИ и эксперты в них толком не верят. Понятно, почему: сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект. Тихановской приготовиться. Да и Володимир Олександрович держал бы биографию Гуайдо на рабочем столе. Непосредственно под зеркальцем», — резюмировала представитель МИД РФ.