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НОВОСТИ

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков

20:00 10.01.2023 Источник: Интерфакс

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершает визит в Харьков, причем о ее поездке на Украину ранее не объявляли, передает во вторник RTL.

По данным медиагруппы, о ее визите ранее не сообщалось из соображений безопасности. В Харькове Бербок сопровождает ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Впоследствии в МИД ФРГ подтвердили факт визита Бербок в Харьков. Согласно пресс-релизу ведомства, в ходе визита министр пообещала "дальнейшие поставки вооружений, в которых нуждается Украина".

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