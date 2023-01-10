Посол России в Хельсинки осудил финского депутата за слова о российских солдатах

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов осудил председателя финского парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо за слова об убийстве российских солдат. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ.

«Призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения. Любые боевые действия — это, прежде всего, трагедия и гибель людей, а не „карнавал“. Как россияне, так и финны весьма хорошо это знают. Как гласит финская народная мудрость, „ненависть — хороший батрак, но плохой хозяин“. Тем более, когда ненависть используют в корыстных целях, чтобы поднять свою популярность», — говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в соцсети.

Ранее Юсси Халла-ахо на своей странице в соцсети заявил, что заказал надпись на украинском снаряде, пожертвовав тем самым деньги украинской армии. Также он призвал других последовать его примеру. «Убийство российских солдат необходимо, и мы должны помочь украинцам их убивать», — сказал Юсси Халла-ахо.