Россиянке Софии Сапеге отказано в помиловании
21:20 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденной в Белоруссии гражданке Российской Федерации Софии Сапеге отказано в помиловании. Об этом сообщил ТАСС во вторник отчим россиянки Сергей Дудич.
«Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2–3 января ее уведомили об отказе в помиловании», — отметил он.
«Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять», — отметил Дудич.
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