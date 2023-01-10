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НОВОСТИ

Россиянке Софии Сапеге отказано в помиловании

21:20 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденной в Белоруссии гражданке Российской Федерации Софии Сапеге отказано в помиловании. Об этом сообщил ТАСС во вторник отчим россиянки Сергей Дудич.

«Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2–3 января ее уведомили об отказе в помиловании», — отметил он.

«Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять», — отметил Дудич.

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