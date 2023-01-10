Пентагон подтвердил, что обучение ВСУ ПВО Patriot начнется на следующей неделе в Оклахоме

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ожидают, что обучение западными странами в Европе украинских военных общевойсковому бою начнется на следующей неделе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Как я понимаю, эта подготовка начнется очень скоро, уже на следующей неделе», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Райдер добавил, что это, как ожидается, не потребует переброски дополнительного контингента американских военных в Европу.

Райдер также сообщил, что Соединенные Штаты начнут обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома).

По его словам, «обучение украинских военнослужащих применению систем ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе на [базе] Форт-Силл». «В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих», — отметил генерал.