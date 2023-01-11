Вся территория Соледара взята под контроль подразделениями «Вагнер» — Пригожин

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин, слова которого приводит в соцсети его пресс-служба.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», — говорится в сообщении.