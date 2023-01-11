Зеленский лишил Медведчука и еще трех депутатов гражданства Украины
09:05 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
«На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник в соцсети.
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