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НОВОСТИ

Зеленский лишил Медведчука и еще трех депутатов гражданства Украины

09:05 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

«На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник в соцсети.

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