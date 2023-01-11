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Обучение ВСУ работе с Patriot в США подтверждает участие Вашингтона в конфликте — Антонов

09:20 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома) является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — приводит его слова пресс-служба дипмиссии.

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