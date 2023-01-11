Турция поставляет кассетные боеприпасы Украине - СМИ
09:32 11.01.2023 Источник: Интерфакс
Турция с ноября 2022 года поставляет Украине так называемые улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM), сообщило издание Foreign Policy со ссылками на американские и турецкие источники.
Эти американские боеприпасы, которые считаются эффективным средством для борьбы с бронетехникой и живой силой. Киев настоятельно просил Вашингтон предоставить ему эти боеприпасы, однако встречал отказ в связи с тем, что Соединенным Штатам запрещено экспортировать DPICM в соответствии с законодательством США, пишет журнал.
"После того, как США отказали Украине в предоставлении кассетных боеприпасов, Турция была единственной страной, где они могли их получить", - цитирует издание одного из своих источников.
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