Казахстан пока не получал предложений о «тройственном газовом союзе» с РФ и Узбекистаном
10:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана пока не получали официальных предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
«Мы в настоящий момент официальных предложений по созданию „тройственного газового союза“ не получали. Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать. Но сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном создании газового союза.
По словам премьера, власти Казахстана в ближайшее время ожидают очередного раунда переговоров с «Газпромом». «Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе», — подчеркнул Смаилов.
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