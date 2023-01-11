В Лос-Анджелесе прошла церемония премии «Золотой глобус»
10:05 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В США прошла церемония премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом признана лента «Фабельманы». Её режиссёр Стивен Спилберг получил награду как лучший режиссёр года.
Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, трансляцию вёл телеканал NBC.
Лучшим актёром в сериале назван Кевин Костнер за роль в «Йеллоустоуне». «Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший сериал.
Лучшим сценаристом признан Мартин МакДона за работу над картиной «Банши Иниширина». Награду в категории лучший драматический актёр получил Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис». В номинации у женщин приза удостоена Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».
Лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Говорит Москва
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