В Лос-Анджелесе прошла церемония премии «Золотой глобус»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В США прошла церемония премии «Золотой глобус». Лучшим фильмом признана лента «Фабельманы». Её режиссёр Стивен Спилберг получил награду как лучший режиссёр года.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, трансляцию вёл телеканал NBC.

Лучшим актёром в сериале назван Кевин Костнер за роль в «Йеллоустоуне». «Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший сериал.

Лучшим сценаристом признан Мартин МакДона за работу над картиной «Банши Иниширина». Награду в категории лучший драматический актёр получил Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис». В номинации у женщин приза удостоена Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар».

Лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Говорит Москва