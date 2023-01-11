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Дипломаты Казахстана не имеют отношения к акции с «юртой несокрушимости» на Украине — МИД

10:20 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, это частная инициатива. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он, отвечая на вопрос об установке юрты.

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