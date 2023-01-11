0
0
148
НОВОСТИ

В России увеличилось количество мужчин, которые не ведут здоровый образ жизни - исследование

10:32 11.01.2023 Источник: РБК

На фоне событий 2022 года в России существенно выросла доля мужчин, которые не придерживаются здорового образа жизни, — на 14,5 процентного пункта (п.п.), до 54,9% мужского населения в возрасте 15 лет и старше, следует из результатов исследования Росстата, подготовленных в конце декабря и проанализированных РБК. По итогам предыдущего опроса в 2021 году таких мужчин было 40,4%.

В пандемийном 2020 году доля мужчин-«антизожников» находилась на максимуме и превышала 62%. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 11.01.2023
Повстанцы Тыграя передали свое тяжелое вооружение правительственным силам Эфиопии
0
65
11:24 11.01.2023
Платформа СберВместе собрала более 190 миллионов рублей на благотворительность в 2022 году
0
78
11:20 11.01.2023
Пять человек были ранены при атаке неизвестного на Северном вокзале Парижа
0
90
11:05 11.01.2023
Объем военной помощи Запада Украине с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ
0
116
11:00 11.01.2023
Байден заверил, что сотрудничает с Минюстом США после обнаружения его секретных документов
0
121
10:20 11.01.2023
Дипломаты Казахстана не имеют отношения к акции с «юртой несокрушимости» на Украине — МИД
0
187
10:05 11.01.2023
В Лос-Анджелесе прошла церемония премии «Золотой глобус»
0
187
10:00 11.01.2023
Казахстан пока не получал предложений о «тройственном газовом союзе» с РФ и Узбекистаном
0
200
09:32 11.01.2023
Турция поставляет кассетные боеприпасы Украине - СМИ
0
255
09:20 11.01.2023
Обучение ВСУ работе с Patriot в США подтверждает участие Вашингтона в конфликте — Антонов
0
229

Возврат к списку