В России увеличилось количество мужчин, которые не ведут здоровый образ жизни - исследование

10:32 Источник: РБК

На фоне событий 2022 года в России существенно выросла доля мужчин, которые не придерживаются здорового образа жизни, — на 14,5 процентного пункта (п.п.), до 54,9% мужского населения в возрасте 15 лет и старше, следует из результатов исследования Росстата, подготовленных в конце декабря и проанализированных РБК. По итогам предыдущего опроса в 2021 году таких мужчин было 40,4%.

В пандемийном 2020 году доля мужчин-«антизожников» находилась на максимуме и превышала 62%.