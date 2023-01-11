Исследования показали, что радиатор «Союза МС-22» был поврежден метеороидом — Борисов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиатор системы охлаждения «Союза МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом, версия технического повреждения корабля радиатора не подтверждается. Об этом сообщил журналистам в среду гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

По его словам, специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования для выяснения причин повреждения радиатора внешней системы терморегулирования «Союза МС-22». Они рассчитали диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля при столкновении с элементом космического мусора размером до 1 мм на скорости 7 000 метров в секунду.

«С помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадическим метеороидом», — отметил Борисов.