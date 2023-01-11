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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 678 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 678 против 1 123 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 311 754 случая заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 14 против 16 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 639 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 087, до 3 118 975.

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