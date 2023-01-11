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НОВОСТИ

Заявления Киева о запрете на выезд из РФ годных к воинской службе являются уткой — Песков

13:05 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационной диверсией заявления украинской разведки о якобы введенном с 9 января запрете на выезд из РФ людей, годных к воинской службе.

«Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — сказал он журналистам в среду, комментируя информацию, распространяемую главным управлением разведки Минобороны Украины.

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