Заявления Киева о запрете на выезд из РФ годных к воинской службе являются уткой — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационной диверсией заявления украинской разведки о якобы введенном с 9 января запрете на выезд из РФ людей, годных к воинской службе.

«Да, это обычная информационная утка. Информационная диверсия», — сказал он журналистам в среду, комментируя информацию, распространяемую главным управлением разведки Минобороны Украины.