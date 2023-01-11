МИД Китая призвал Великобританию и Японию не выдумывать «воображаемых врагов» в Азии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает власти Великобритании и Японии не выдумывать «воображаемых врагов» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге прокомментировал подготовку подписания премьерами Великобритании и Японии соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

«АТР является пространством для мирного развития, а не ареной для геополитических игр. А Китай является партнером по сотрудничеству для каждой страны, а не вызовом для каких-либо государств», — отметил он.

«Начало сотрудничества в оборонной сфере между соответствующими странами [Великобританией и Японией] должно содействовать продвижению взаимопонимания и доверия между всеми государствами. Не надо выдумывать воображаемого врага и уж тем более не следует вводить в АТР устаревшую идеологию блокового противостояния», — указал дипломат.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Японии Фумио Кисида встретятся в среду в Лондоне и подпишут соглашение, которое позволит временно размещать британские силы на японской территории в ходе учений или ЧП.