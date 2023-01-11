МИД Китая призвал Великобританию и Японию не выдумывать «воображаемых врагов» в Азии
13:20 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай призывает власти Великобритании и Японии не выдумывать «воображаемых врагов» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге прокомментировал подготовку подписания премьерами Великобритании и Японии соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
«АТР является пространством для мирного развития, а не ареной для геополитических игр. А Китай является партнером по сотрудничеству для каждой страны, а не вызовом для каких-либо государств», — отметил он.
«Начало сотрудничества в оборонной сфере между соответствующими странами [Великобританией и Японией] должно содействовать продвижению взаимопонимания и доверия между всеми государствами. Не надо выдумывать воображаемого врага и уж тем более не следует вводить в АТР устаревшую идеологию блокового противостояния», — указал дипломат.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Японии Фумио Кисида встретятся в среду в Лондоне и подпишут соглашение, которое позволит временно размещать британские силы на японской территории в ходе учений или ЧП.
НОВОСТИ
- 13:05 11.01.2023
- Заявления Киева о запрете на выезд из РФ годных к воинской службе являются уткой — Песков
- 13:00 11.01.2023
- В Москве выявили 1 678 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 11.01.2023
- Один человек погиб при пожаре в доме в центре Самары — ГУ МЧС
- 12:20 11.01.2023
- Церковь Англии выделит $120 млн в качестве компенсации за причастность к работорговле — FT
- 12:05 11.01.2023
- В России выявили 4 201 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 11.01.2023
- Исследования показали, что радиатор «Союза МС-22» был поврежден метеороидом — Борисов
- 11:32 11.01.2023
- Повстанцы Тыграя передали свое тяжелое вооружение правительственным силам Эфиопии
- 11:24 11.01.2023
- Платформа СберВместе собрала более 190 миллионов рублей на благотворительность в 2022 году
- 11:20 11.01.2023
- Пять человек были ранены при атаке неизвестного на Северном вокзале Парижа
- 11:05 11.01.2023
- Объем военной помощи Запада Украине с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать