РФ отслеживает ситуацию с якобы поставками Турцией кассетных боеприпасов Киеву — Кремль
13:32 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Говорить о достоверности информации о якобы поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине трудно, но Москва внимательно следит за ситуацией, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем, — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные о том, что Анкара якобы начала такие поставки в октябре прошлого года.
В этой связи он напомнил, что России хорошо известно о поставках на Украину из Турции «Байрактаров» и боеприпасов для этих беспилотников. При этом Песков отметил, что Турция имеет обязательства как страна — член НАТО и собственные двусторонние отношения с другими странами. «Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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