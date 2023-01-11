0
0
86
НОВОСТИ

Польша рассчитывает получить репарации от Германии в течение нескольких лет — МИД

14:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс получения Польшей от Германии компенсаций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, может занять несколько лет. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции Эр-эм-эф (RMF) заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, возглавлявший группу экспертов, которые занимались подготовкой отчета о потерях страны от действий нацистов.

«Это перспектива, может быть, не нескольких месяцев, но нескольких лет», — сказал Муларчик.

Польша активно продвигает тематику репараций на международной арене. В последние недели МИД страны обратился к ряду международных организаций — ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, — а также к 50 странам — членам Совета Европы, НАТО и ЕС с просьбой оказать Польше поддержку в вопросе получения компенсаций от Германии.

«После информационной работы будут предприняты дипломатические и правовые действия», — заверил Муларчик.

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,3 — 1,5 трлн долларов). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 11.01.2023
Мобилизованного приговорили к 5,5 года колонии за избиение офицера
0
78
14:12 11.01.2023
МО РФ сообщило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ
0
104
13:32 11.01.2023
РФ отслеживает ситуацию с якобы поставками Турцией кассетных боеприпасов Киеву — Кремль
0
173
13:20 11.01.2023
МИД Китая призвал Великобританию и Японию не выдумывать «воображаемых врагов» в Азии
0
179
13:05 11.01.2023
Заявления Киева о запрете на выезд из РФ годных к воинской службе являются уткой — Песков
0
205
13:00 11.01.2023
В Москве выявили 1 678 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
196
12:32 11.01.2023
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Самары — ГУ МЧС
0
233
12:20 11.01.2023
Церковь Англии выделит $120 млн в качестве компенсации за причастность к работорговле — FT
0
235
12:05 11.01.2023
В России выявили 4 201 случай заражения коронавирусом за сутки
0
254
12:00 11.01.2023
Исследования показали, что радиатор «Союза МС-22» был поврежден метеороидом — Борисов
0
242

Возврат к списку