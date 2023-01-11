Польша рассчитывает получить репарации от Германии в течение нескольких лет — МИД
14:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс получения Польшей от Германии компенсаций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, может занять несколько лет. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции Эр-эм-эф (RMF) заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, возглавлявший группу экспертов, которые занимались подготовкой отчета о потерях страны от действий нацистов.
«Это перспектива, может быть, не нескольких месяцев, но нескольких лет», — сказал Муларчик.
Польша активно продвигает тематику репараций на международной арене. В последние недели МИД страны обратился к ряду международных организаций — ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, — а также к 50 странам — членам Совета Европы, НАТО и ЕС с просьбой оказать Польше поддержку в вопросе получения компенсаций от Германии.
«После информационной работы будут предприняты дипломатические и правовые действия», — заверил Муларчик.
Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,3 — 1,5 трлн долларов). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.
В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.
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